Der nächste Round Table für die Wirtschaftsregion Mainfranken veranstaltet der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft zum Thema "Personal & Führung" am Dienstag, 25. Juni, in Münnerstadt, Zentstraße 2. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 19. Juni, per Mail an claudia.Kapschinski@bvmw.de möglich. Auch bei diesem Round Table wird es neben Austausch einen Impulsvortrag, dieses Mal von der Firma Pringuin Digitalagentur aus Bamberg, geben. sek