Thema ist die Vorsorgevollmacht

Der Seniorenkreis Pfaffenhausen bietet am Donnerstag, 20. September, eine Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung an. Über die rechtlichen Fragen und die Absicherung spricht Waldemar Mützel vom Notariat Kamp in Hammelburg. Beginn ist um 14.30 Uhr im Gasthaus Vogel für alles Interessierten in Pfaffenhausen. sek