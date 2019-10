Am Mittwoch, 23. Oktober, lädt der Kreisverband von Bündnis 90/ Die Grünen alle Interessierten in das Bistro "Die Klappe" in Bad Brückenau ein, um sich gemeinsam über Themenschwerpunkte zur Stadtratswahl in Bad Brückenau zu unterhalten. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek