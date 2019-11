Thema ist die Pflegeausbildung

In der Pflegeausbildung ändert sich viel: Ab Januar 2020 löst die generalistische Pflegeausbildung die Ausbildung der Kranken- und Gesundheitspfleger und der Altenpfleger ab. Es ändern sich die Inhalte und die Finanzierung. Die Arbeitsgruppe Pflege der GesundheitsregionPlus Bäderland Bayerische Rhön will über die Neuerungen aufklären und informieren und hat deshalb zu diesem Thema eine Fachveranstaltung entwickelt. Unter dem Titel "Countdown zur generalistischen Pflegeausbildung - Informationen und Wege im Bäderland Bayerische Rhön" sind am Donnerstag, 21. November, von 14 bis 16.30 Uhr Pflegeeinrichtungen, Pflegeschulen und ambulante Dienste in die Alte Aula in Münnerstadt eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich besonders an die Pflegeeinrichtungen der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld, die bereits in der Pflege ausbilden, dies zukünftig planen oder Interesse an diesem Thema haben. Neben Fachvorträgen zur neuen Pflegeausbildung wird der Schwerpunkt auf der Vorstellung eines regionalen Netzwerkes der Pflegeausbildung liegen. Informationen gibt es im Landratsamt Bad Kissingen, Tel. 0971/801 33 42. sek