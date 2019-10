Thema ist die Armut in Deutschland

Der Arbeitskreis Armut für Stadt und Landkreis Coburg ist ein Runder Tisch sozialer Beratungsstellen und Organisationen. Laut dem paritätischen Armutsbericht ist die Armut in Deutschland trotz abnehmender Arbeitslosenzahlen auf einem Rekordhoch. Zu diesem Thema hat der Arbeitskreis die Veranstaltung "Arm trotz Arbeit" am Dienstag, 29. Oktober, vorbereitet. In dieser wird es einen Impulsvortrag zum Thema "Armut als Menschenrechtsverletzung" von Claudia Lohrenscheit, Professorin für Internationale Sozialarbeit und Menschenrechte an der Hochschule Coburg, geben. Außerdem zeigt das Improvisationstheater der Hochschule zum Thema passende Beiträge. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarr- und Dekanatszentrum St. Augustin. Der Eintritt ist frei. red