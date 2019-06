Der Bauernmarktverein im Landkreis Bad Kissingen hat sich für den Markt am Samstag, 1. Juni, in der Markthalle in Hammelburg den "Welt-Bienen-Tag der Vereinten Nationen" zum Thema gemacht. Die Besucher haben dabei die Möglichkeit, live in eine Fotobeute zu schauen und ein Bienenvolk kennenzulernen, am Glücksrad zu drehen oder einfach nur Honig zu probieren. Der Markt dauert von 8.30 bis 12.30 Uhr. sek