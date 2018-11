Thema im Gottesdienst: "Zorn - Feuer der Seele"

"Zorn - Feuer der Seele" - so lautet das Thema des "Gottesdienst anders", zu dem die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 25. November, um 18 Uhr in die Dreieinigkeitskirche einlädt. Zorn - dieses die Menschen zu allen Menschheitstagen begleitende Grundgefühl trägt jeder Mensch in sich. Zorn kann maßlos sein und verletzend und ein guter, anständiger Mensch darf nach gängiger Meinung nicht wütend sein. Zorn will aber auch etwas ausdrücken, klären, vorwärts bringen. Zorn kann reinigen und befreien. In Texten, Bildern und Tönen soll sich diesem menschlichen Grundgefühl angenähert werden. Die musikalische Ausgestaltung und Umsetzung der Worte und Texte in diesem Gottesdienst übernimmt Manuel Höppner an der Orgel. Einheimische und Gäste, Menschen aller Konfessionen sind ganz herzlich eingeladen. red