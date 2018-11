Thema "Hirntod"

Der KDFB Breitengüßbach lädt am Donnerstag, 22. November, zum Vortrag "Hirntod" ein. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, anschließend findet der Vortrag im Pfarrzentrum Breitengüßbach statt.

Die Hirntod-Diagnose wurde 1968 in Zusammenhang mit dem damals aufkommenden Transplantationsgeschehen und der sich entwickelnden Intensivmedizin definiert. Mit der Hirntod-Diagnose wurde der menschliche Tod anders definiert, um den Besonderheiten bei einer Organentnahme ethisch gerecht zu werden.

Die Dramatik des Todes

Das Verfahren einer Hirntod-Diagnose ist es wert zu fragen, was das menschliche Leben ausmacht und in welchem Verhältnis zum Tod ein Mensch steht. Die Erzählung von Jesus und seinem Freund Lazarus im Johannesevangelium wirft ein Licht auf die Frage nach der eigentlichen Dramatik des Todes. Der Vortrag soll eine Anregung bieten, den Blick auf das Phänomen des Todes und der Sehnsucht nach Leben zu weiten. Referent ist Anton Baier, Pastoralreferent, Bibliodramatiker und Psychodramatiker. Er ist als Klinikseelsorger tätig im Bereich Intensivmedizin, Psychosomatik/ Psychiatrie und Geriatrie an zwei Nürnberger Krankenhäusern. Eintritt frei. Spenden sind willkommen. red