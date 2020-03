Thema "Gesundheit" mit Schmunzelfaktor

Der Förderverein der Kita St. Josef lädt für Sonntag, 15. März, zu einem Vortrag im Pfarrsaal in Kleukheim ein. Der Vortrag von Fr. Becker-Balling beschäftigt sich mit der "inneren" Gesundheit und hat den Titel "Fit durch die Heilkraft von Lachen, Humor und Freude". Er richtet sich an alle Altersgruppen der Bevölkerung. Das Frühstück beginnt um 9.30 Uhr, der einstündige Vortrag startet um 10.15 Uhr. Das reichhaltige Frühstücksbüfett ist bis 12.30 Uhr geöffnet. Für teilnehmende Familien bietet das Kitapersonal ab 9.30 Uhr ein Betreuungsangebot für Kinder bis zehn Jahre an. Für das Frühstück wird ein Kostenbeitrag erhoben. Sollte jemand nur am Vortrag interessiert sein, ist dieser als Zuhörer ebenfalls willkommen. Es wird um Anmeldung bis Montag, 9. März, im Pfarrbüro, Telefonnummer 09547/389, oder in der Kita, Telefon 09547/1466, gebeten. Der Frühstücksbeitrag kann im Pfarrbüro oder am Veranstaltungstag direkt im Pfarrsaal bezahlt werden. red