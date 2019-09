Thema Essen und Lebensmittel

Der Bund Naturschutz (BN) besucht am Sonntag, 8. September, die Ökolandwirte Rita und Herbert Kohl. Mit Oswald Türbl vom BN können die Besucher Fragen stellen zu artgerechter Tierhaltung und ökologischer Lebensmittelproduktion. Für die Kreisgruppe ist der Dialog mit Landwirten und Verbrauchern im Rahmen des vom bayerischen Umweltministerium geförderten BN-Umweltbildungsprojektes "Unser Essen - unser Klima" ein Schwerpunkt. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Hof in Geroda in der Kissinger Straße 2. sek