Thema "Dreißigjähriger Krieg" lockt Besucher aus ganz Deutschland

Die aktuelle Sonderausstellung "Söldner, Schrecken, Seuchen. Franken und Böhmen im Dreißigjährigen Krieg" des Fränkische-Schweiz-Museums in Tüchersfeld (Kreis Bayreuth) läuft noch bis zum Sonntag, 23. September. Anlass der Ausstellung war der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren.

Aus allen Teilen Deutschlands kamen laut Pressemitteilung die Besucher zur Sonderausstellung. Neben Gelegenheitsbesuchern reisten viele Besucher gezielt wegen dieser Ausstellung in die Region. Der Museumsleiter Jens Kraus freut sich, dass nicht nur Gruppen von Erwachsenen neben den sehr zahlreichen Einzelbesuchern, sondern auch Schulklassen aus weiterführenden Schulen der Umgebung die Museumsschau besuchten. Auch bei den vielen Vorträgen im Begleitprogramm seien überdurchschnittlich viele Zuhörer anwesend gewesen, so Kraus weiter.

Der Erfolg der Ausstellung sei auf die herausragenden Ausstellungsstücke von Museen aus dem gesamten Bundesgebiet zurückzuführen, die in Tüchersfeld zusammengetragen wurden.. Von Vorteil war aus Sicht der Tüchersfelder Museumsleute, dass nur wenige Museen in Deutschland das Thema "Dreißigjähriger Krieg" dieses Jahr überhaupt besetzten. Möglicherweise habe dies an dem sehr intensiven Luther-Jahr 2017 mit zahlreichen Ausstellungen zur Reformation gelegen. So konnten über 20 Museen das Regionalmuseum der Fränkischen Schweiz mit Exponaten unterstützen.

Keine Verlängerung möglich

Nach Aussage von Jens Kraus besteht keine Möglichkeit, die Ausstellungszeit zu verlängern. Zum einen laufen die Verträge mit den Leihgebern aus, zum anderen steht die neue Ausstellung schon in den Startlöchern. Diese wird bereits am Sonntag, 14. Oktober, eröffnet. Dann präsentiert das Museum eine Jubiläumsausstellung zum 50-jährigen Bestehen des Naturparks Fränkische Schweiz-Frankenjura.

Das Fränkische-Schweiz-Museum Tüchersfeld bei Pottenstein besteht seit 1985 und ist Mitglied des Museumsverbundes "Museen der Fränkischen Schweiz". In seinen Räumen präsentiert das Museum Dauerausstellungen zu Themen wie Erdgeschichte, Archäologie, Landwirtschaft, Geschichte, Volksfrömmigkeit, Trachten und Handwerk. Eine Besonderheit ist die Synagoge aus dem 18. Jahrhundert.

Jedes Jahr ergänzt das Museum seine Ausstellungen durch zwei Sonderausstellungen und ein umfangreiches Begleitprogramm. red