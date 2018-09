Thema Datenschutz- Grundverordnung

Die Hanns-Seidel-Stiftung bietet am Dienstag, 18. September, einen Vortrag zum Thema "Ist Ihr Verein für die neue Datenschutz-Grundverordnung bereit?" an. Referent ist Holger Loos, Fachanwalt für IT-Recht, die Seminarleitung hat Rosi Hufnagel. Beginn ist um 19.30 Uhr im Hotel "Deutsches Haus" in Hammelburg. Anmeldungen bis 16. September per Mail Det lef.heim@stadtrat-HAB.de. sek