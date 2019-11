Thema: Antisemitismus in Großbritannien

Das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bamberg lädt am Donnerstag, 7. November, zu einem Vortrag mit Professor David Hirsh aus London ein. Er referiert zu dem Thema "Aktueller Antisemitismus in Großbritannien". Der Vortrag in englischer Sprache beginnt um 19 Uhr im Raum U5/01.18 der Otto-Friedrich-Universität, An der Universität 5. Der Eintritt ist frei. red