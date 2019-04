Theisenort fertigt Altenkunstadt ab - Kraus und Engelhardt in Torlaune

Lukas Kraus und Johannes Engelhardt sorgen mit ihren beiden Hattricks für einen 6:3-Auswärtssieg ihres FC Kronach in der Kreisklasse 4. Auch die TSF Theisenort zeigen sich beim Spitzenspiel gegen den FC Altenkunstadt/Woffendorf in Torlaune und festigen die Tabellenführung, während der SV Fischbach einen 0:2-Pausenrückstand gegen Staffelstein II noch aufholt.

In der Kreisklasse 1 verlässt die SG Sonnefeld II/Schneckenlohe nach zwei Siegen in Folge die Abstiegszone.

Kreisklasse 1

SG Schneckenlohe - TSV Unterlauter 4:0 (2:0)

Die Gäste versuchten zwar von Anfang an, das Spiel an sich zu reißen und ließen Ball und Gegner laufen. Doch die Heimmannschaft hielt kämpferisch dagegen, und Heimkeeper Dietz war in dieser Phase ein sicherer Rückhalt. Nach einer halben Stunde wurde man dann sogar belohnt. Ein Schuss aus 20 Metern von Beyer schlug zum 1:0 ein. Nach 38 Minuten sogar das 2:0. Feick setzte energisch nach und kam nach einem Abspielfehler des Gästeskeepers an den Ball und schob diesen ins leere Tor. In der 55. Minute hielt Torhüter Dietz seine SG mit einer Glanzparade im Spiel. Aus dem Nichts fiel dann in der 61. Minute das 3:0. Nach einem langen Ball von Faber fiel dieser vor die Füße von Beyer, der wiederum den Ball über die Linie stocherte. In der 70. Minute erhöhte Muff durch einen Freistoß sogar auf 4:0. Die letzten 20 Minuten versuchte Unterlauter noch mal alles, doch an diesem Tag war das Glück auf der Seite der Heimmannschaft. rw Tore: 1:0 Beyer (30.), 2:0 Feick (38.), 3:0 Beyer (61.), 4:0 Muff (71.) / SR: Jürgen Strauch. SC Sylvia Ebersdorf II - SG Schneckenlohe 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Siller (21./Elfmeter), 1:1 Graf (40.), 1:2 Fischer (81.) / SR: Sven Pircher.

Kreisklasse 2

TSF Theisenort - FC Altenkunstadt/W. 5:1 (3:0)

Mit dem Anpfiff versuchte Altenkunstadt sofort Druck auszuüben. Mit der ersten nennenswerten Aktion gelang aber Theisenort die frühe Führung. Nach einem von Pülz gefühlvoll vor das Tor getretenen Freistoß stieg Betz am höchsten und netzte mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0 ein. Altenkunstadt rannte immer wieder an, doch die TSF-Abwehr ließ so gut wie nichts über nahezu 90 Minuten zu. Einen Traumpass von Ultsch in die Schnittstelle der Gästeabwehr nahm Bauer in der 20. Minute gekonnt mit der Brust an und verwandelte vor dem herausstürmenden Torwart Oppel eiskalt aus sechzehn Metern zum 2:0. Ein schöner Pass von Buckreuss auf Bauer sorgte für die Vorentscheidung. Der schnelle Stürmer versetzte in der 39. Minute seinen Gegenspieler und drang von links in den Strafraum ein, wo er nur noch mit einem Foul gebremst werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Pülz in Panenka-Manier zum 3:0.

Die zweite Spielhälfte begann Altenkunstadt sehr stürmisch, aber nach einem Eckball fiel jedoch das vierte Tor für Theisenort. Sari schlug den Ball in Nähe des Fünf-Meter-Raumes und nach einem Missverständnis der Gästeabwehr schaltete Wagner am schnellsten und schoss den Ball aus der Drehung ins Tor. Damit war das Spiel bereits entschieden und verflachte zunehmend. Es dauerte bis zur 80. Minute, ehe Weliev mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern für ein Highlight der Gäste sorgte (4:1). In der 89. Minute stellte Jakobi mit einem Kopfball den alten Abstand wieder her. vb Tore: 1:0 Betz (6.), 2:0 Bauer (20.), 3:0 Pülz (39./FE), 4:0 Wagner (52.), 4:1 Weliev (80.), 5:1 Jakobi (89.) / SR: Lürzel (Sulzfeld).

SV Fischbach - TSV Staffelstein II 2:2 (0:2)

Die Gäste gingen nach einer Unstimmigkeit in der Heimabwehr mit 0:1 in Führung. Fischbach kontrollierte weitestgehend die Partie und kam zu kleineren Chancen. Nach einem weiteren Bock in der Abwehr stellten die Gäste sogar auf 0:2.

Nach der Pause erhöhte Fischbach jedoch den Druck enorm und schnürte die Gäste in ihrer Hälfte ein. Nach guter Kombination stand Müller alleine vor dem Gästetor, doch dessen Torwart hielt mit einem guten Reflex seinen Kasten sauber. Schedel verkürzte nach einem Eckball auf 1:2. Fischbach drängte nun auf den Ausgleich. Dieser fiel kurze Zeit später durch Graf. Aufgrund der etlichen Torchancen hätte der heimische SV einen Sieg verdient gehabt. mp Tore: 0:1 Geuß (8.), 0:2 Kraus (40.), 1:2 Schedel (78.), 2:2 Graf (83.) / SR: Frank Schunk.

FV Mistelfeld - FC Kronach 3:6

Kronach ging bereits nach zwei Minuten in Führung. Es schien ein Weckruf für den FVM gewesen zu sein, denn von nun an kamen die Mistelfelder immer besser ins Spiel und zeigten viel Einsatz. Somit erzielte der FVM auch den verdienten 1:1-Ausgleich durch Co-Trainer Gencali.

Danach war Mistelfeld die bessere Mannschaft und drückte auf die Führung, aber ohne sich zu belohnen. Nachdem der Mistelfelder Innenverteidiger Grießer verletzt vom Platz musste, konnte Kronach fast aus dem Nichts gegen noch in der Unterzahl spielende Mistelfelder die 1:2-Führung erzielen. Danach schien Mistelfeld sichtlich schockiert und verunsichert. Die Gäste nutzten dies aus und erzielten durch lange Bälle aus zwei Chancen zwei weitere Treffer. Mit dem 1:4 ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufhörte und Kronach konnte innerhalb zehn Minuten durch zwei Chancen zwei weitere Treffer zum 1:6 erzielen. Danach wachte der FVM wieder etwas auf, jedoch reichte es nur noch zur Ergebniskosmetik und Mistelfeld verkürtzte zum 3:6-Endstand. pül Tore: 0:1 Engelhardt (2.), 1:1 Gencali (20.), 1:2 Engelhardt (36.), 1:3 Kraus (43.), 1:4 Engelhardt (45.), 1:5 Kraus (50.), 1:6 Kraus (53.), 2:6 Baldauf (73.), 3:6 Canshur (75.) / SR: Mirco Schuberth. Schwabthaler SV - ATSV Gehülz 2:1 (0:1)

Die Heimelf hatte es sich gegen den Tabellenletzten nicht so vorgestellt, denn die Gäste gingen nach 14 Minuten durch Janku mit 1:0 in Führung. Danach brauchte die Heimelf bis zur Pause, um sich etwas warm zuspielen, aber richtige Torchancen waren in Hälfte eins Mangelware. In der zweiten Hälfte wurden die SSVler besser und glichen in der 51. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 durch Reinhardt ausgleichen. So sehr sich die Heimelf auch danach bemühte, es war einfach kein durchkommen. Glück hatte die Heimelf sogar noch als die Gäste, die gelegentlich vors SSV-Tor aufkreuzten, nur das Torgebälk trafen. In den Schlussminuten setzte die Heimelf nochmals alles auf einer Karte und wurde in der 90. Minute belohnt. Nach einem Freistoß, der zu kurz abgewehrt wurde, fiel die Kugel Thomas Dinkel vor die Füße und er schoss zum 2:1 ein. dil Tore: 0:1 Janku (14.), 1:1 Reinhardt (51./Elfmeter), 2:1 Dinkel (90.) / SR: Peter Lischka. TSV Küps - FC Fortuna Roth 0:0

SR: Dieter Wagner. SpVgg Isling - SV Neuses 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Dütsch (7.), 1:1 Moser (83.) / SR: Rudolf Knoch.