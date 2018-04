Theisenort erwartet Spitzenreiter zum Derby

Auf den VfR Johannisthal wartet nach dem 3:3 gegen den FC Schwürbitz am vergangenen Sonntag bereits das nächste Spitzenspiel in der Kreisklasse 2 gegen die TSF Theisenort. In der Marktgemeinde Küps kommt es am Sonntag zum zweiten Lokalderby, wenn der TSV auf den SSV Ober-/Unterlangenstadt trifft. Der VfR Schneckenlohe greift derweil nach dem letzten Strohhalm.



Freitag, 18.15 Uhr

Schwabthaler SV -

VfR Schneckenlohe

Für den VfR (16. Platz/8 Punkte) sieht es sechs Spieltage vor Saisonende ganz düster aus. Am kommenden Wochenende warten nun zwei schwere Aufgaben auf die Truppe von Trainer Harald Thiem mit dem Schwabthaler SV (6./42) und der Landesliga-Reserve des FC Lichtenfels (4./43) am Sonntag um 15 Uhr. Sollten diese beiden Spiele ebenfalls verloren gehen, ist "Lila Wöfft" wohl nicht mehr zu retten.



Samstag, 16 Uhr

TSF Theisenort -

VfR Johnanisthal

Der Aufstiegsfavorit Johannisthal (1./52) schwächelt. Aus den vergangenen vier Begegnungen holte der VfR lediglich drei Punkte. Vor dem Topspiel der Liga ist der Gegner aus Theisenort (3./45) nach den beiden Auswärtssiegen in Fischbach und Obersdorf hingegen gut in Form. Diesen Lauf werden die TSF im Marktgemeindederby fortsetzen wollen. Im Hinspiel trennte man sich 1:1.



Sonntag, 15 Uhr

TSV Küps -

SSV Ober-/Unterlangenstadt

Die 1:4-Heimpleite am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg schmerzte den SSV (15./14) extrem. Im Marktgemeindederby gegen den TSV Küps (11./29), der zuletzt zwei Niederlagen kassierte, geht es für die Langenstadter also um mehr als das Prestige. (Hinspiel 3:2)



Sonntag, 15.30 Uhr

SV Fischbach -

FC Altenkunstadt /Woff.

Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende doppelt ran und holten dabei jeweils die maximale Punktausbeute von sechs Punkten. Mit einem weiteren Sieg könnte der SV (8./39) die Gäste (7./41) in der Tabelle überholen. In der Vorrunde gab es allerdings eine 0:3-Niederlage für Fischbach. dob