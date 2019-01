Begleitend zur aktuellen Ausstellung "Was für ein Theater! 300 Jahre

Markgrafentheater in Erlangen" bietet die Theaterpädagogik am Sonntag 27. Januar, einen Workshop für Kinder ab acht Jahren im Stadtmuseum an. Dieser findet nicht wie angekündigt um 11 Uhr statt, sondern erst um 15 Uhr. Anmeldungen über E-Mail an theaterpaedagogik@theater-erlangen.de. red