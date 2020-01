Theaterwochenende auf Burg Feuerstein

Das Jugendhaus Burg Feuerstein bietet vom 7. bis 9. Februar das Wochenende "Vorhang auf " für für Neun- bis Zwölfjährige an.

Die Teilnehmer werden hier ausprobieren, wie es ist, mit spontanen Ideen Theater zu spielen. Aber nicht nur das, mithilfe von Erzählsteinen, die die Kinder an diesem Wochenende auch für sich basteln, werden kleine Geschichten erfunden, die dann an der Schattenleinwand ins Leben gerufen werden. Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Anmeldeschluss ist Freitag, 31. Januar. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.burg-feuerstein.de oder Facebook www.facebook.com/JBFeuerstein. Die Anmeldung erfolgt beim Jugendhaus Burg Feuerstein, Ebermannstadt, Telefon 09194/76740, Fax 09194/767410, E-Mail an anmeldung@burg-feuerstein.de. red