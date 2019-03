Theatertage des VdK stehen an

Zu seiner nächsten Theaterveranstaltung lädt der VdK-Ortsverband Herzogenaurach am Wochenende, 29. und 30. März, ein. Darauf weist Georg Peetz im Namen der Veranstalter hin. Die Aufführungen zu den Theatertagen finden wie in den Jahren zuvor im Festsaal des Liebfrauenhauses statt. Zur Aufführung kommt das Stück "Dreistes Stück im Greisenglück" von Bernd Gumbold.

Machenschaften

Der Ort der Aufführungen könnte nicht besser gewählt sein, denn das Stück handelt von den Machenschaften einer Oberschwester in einem Seniorenheim. So heißt es in der Vorschau. "Gute Unterhaltung scheint also vorprogrammiert und die Niederlindacher Theatergruppe um Anja Willert wird wohl wieder ihr Bestes geben, um dies sicherzustellen", ist Peetz überzeugt.

Kaffee und Kuchen

Die Aufführungen finden statt am Freitag, 29. März (Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr), und am Samstag, 30. März (Beginn 14.30 Uhr, Einlass 13.30 Uhr). Am Samstag gibt es neben den üblichen Getränken wie immer selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Die Vorstandschaft des VdK freut sich auf zahlreichen Besuch. red