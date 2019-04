Theaterstück am 3. Mai ist abgesagt

Aus technischen Gründen muss die am Freitag, 3. Mai, im Mönchshof geplante Aufführung des Stücks "Was Sie schon immer über Franken wissen wollten ..." des Fränkischen Theatersommers abgesagt werden. Die bereits erworbenen Tickets können an der Museumskasse im Kulmbacher Mönchshof zurückgegeben werden. red