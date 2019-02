Theaterspielen in der VHS

In wechselnden Zusammensetzungen begeistert die Theatergruppe der VHS seit vielen Jahren ihr Publikum. Unter der Leitung von Theaterpädagogin Maria Krumm startet ab Dienstag, 19. Februar, ein neuer Kurs. Eine gute Gelegenheit für theaterbegeisterte Menschen ab 18 Jahren, die Gruppe zu ergänzen. An 15 Dienstagabenden stehen in der Aula im Altbau der Rückertschule schwerpunktmäßig Körperwahrnehmung und -beherrschung, Stimmschulung, Figurenentwicklung über Spiel und Text sowie szenische Gestaltung auf dem Programm. Da eine Aufführung angestrebt wird, ist eine kontinuierliche Teilnahme erwünscht. Eine Voranmeldung telefonisch unter 09561/8825-0 oder online auf www.vhs-coburg.de ist erforderlich. red