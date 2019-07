Am Freitag, 26.Juli, findet um 19 Uhr auf dem Freischießen-Festplatz in Marktzeuln die Aufführung "Heiße Zeiten"des Fränkischen Theatersommer s statt. Karten sind im Vorverkauf im Rathaus Marktzeuln sowie online unterwww.theatersommer.de erhältlich und natürlich an der Abendkasse. Für Verpflegung ist gesorgt. red