Theatersommer in Hausen

Der "Häus'ner Theatersommer" zeigt sein zweites Stück in diesem Jahr. Präsentiert wird am Freitag, 5. Juli, im Rahmen der Chanson-Bühne das Stück "Was Sie schon immer über Franken wissen wollten, aber sich nie zu fragen trauten". Claudia Raab und Franz Zwosta führen das Publikum auf witzige, schelmische und spitzbübische Weise durch die Höhen und Tiefen der fränkischen Landschaft und des Liedgutes. Die Open-Air-Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Greifenhof, Dr.-Kupfer-Straße 4. Bei schlechtem Wetter wird in die Mehrzweckhalle (Turnhalle) am Rathaus, Heroldsbacher Straße 51, ausgewichen. Der Vorverkauf läuft über die Gemeinde Hausen, Telefon 09191/7372-0, die Filialen der Volksbank und der Sparkasse in Hausen und online auf www.theatersommer.de. Auch an der Abendkasse wird es Karten geben. red