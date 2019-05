Theatersommer in Eggolsheim

Am Sonntag, 5. Mai, findet vom Fränkischen Theatersommer eine Aufführung der Rokoko-Komödie "Das Spiel von Liebe und Zufall" von P. C. de Marivaux (1688 bis 1763) in Eggolsheim statt - bei geeignetem Wetter auf der Wiese neben der Kulturscheune, bei zu schlechtem Wetter in der Scheune selbst. Unabhängig voneinander kommen Silvia und Dorante, die einander heiraten sollen, auf den Gedanken, den vorgesehenen Partner erst einmal zu prüfen. Beide wechseln jeweils Kleidung und Rolle mit ihren Bediensteten, was zu Verwicklungen, aber schließlich zu einem glücklichen Ende führt. Bühnenfassung und Regie: Heidi Lehnert; Beginn: 19 Uhr; Karten an der Abendkasse (22 Euro, ermäßigt 19 Euro, Kinder sieben Euro) und im Internet unter Fränkischer Theatersommer oder unter Telefon 09274/947440 und 0170/7849319. Foto: privat