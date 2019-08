Theatersommer im Abteigarten

Der Verein Fränkischer Theatersommer lädt zu der Aufführung von Tilmann von Blombergs "Heiße Zeiten - Weiblich, 42 Plus - Na und!?!" ein. Am Flughafen treffen vier Frauen aufeinander, die zwei Dinge gemeinsam haben: Ihr Flieger verspätet sich aus noch unbekannten Gründen und sie befinden sich in den Wechseljahren oder kurz davor. Mit etwas Nostalgie und jeder Menge Augenzwinkern präsentieren die "Vier Ladies im Hormonrausch" Evergreens mit deutschen Liedtexten. Zu sehen ist dieses Musiktheater am Donnerstag, 15. August, um 17 Uhr im Abteigarten Ebrach, bei ungünstiger Witterung in der Remise des Historikhotels "Klosterbräu" in Ebrach. Einlass ist um 16 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. red