Der Fränkische Theatersommer - Landesbühne Oberfranken gastiert erstmals in Marktzeuln auf dem Freischießen-Festplatz. Es wird am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr das beliebte Musical "Heiße Zeiten" aufgeführt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Turnhalle Marktzeuln statt. Karten sind im Rathaus erhältlich. Weitere Informationen sind unter theatersommer.de verfügbar. red