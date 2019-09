Theaterschule lädt ein

Ein kostenloser Schnuppertag lädt am Samstag, 14. September, Interessierte in die Theaterschule ein: Kinder von 6 bis 11 Jahren dürfen sich von 13 bis 14 Uhr im Theaterspiel ausprobieren, Jugendliche von 14.30 bis 15.30 Uhr und Erwachsene sind von 16 bis 17 Uhr zum Schauspielen eingeladen. Am Freitag, 20. September, startet dann ein Theater-Kurs für Kinder von 3 bis 5 Jahren, immer freitags von 14.30 bis 15.30 Uhr (6 Nachmittage). Ganz neu an der Theaterschule ist die Kooperation mit dem Spracheninstitut Treffpunkt. Sieben Monate proben die Kursteilnehmer (ab 16) an einem englischsprachigen Theaterstück, das dann zur Aufführung kommt. Und ab 7. Oktober gibt es ein wöchentliches Stimmtraining. Infos unter theaterschule-bamberg.de oder Telefon 0951/974 590 04. red