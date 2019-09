Theatersaison beginnt im November

Der Theaterring Hammelburg nimmt noch Anmeldungen für die neue Theatersaison am Mainfrankentheater Würzburg entgegen. Die Abonnements sind sowohl mit dem Bus als auch für Selbstfahrer möglich. Infos gibt es bei Heribert Schilling unter Tel.: 09732/791 41. Das Programm der Saison beginnt am 16. November mit dem Schauspiel "Kabale und Liebe", es folgen unter anderem am 15. Dezember das Musical "Evita", am 11. Januar die Märchenoper "Hänsel und Gretel", am 8. Februar das Musiktheater "Der goldene Drache", am 15. März das Schauspiel "Die Comedian Harmonists". sek