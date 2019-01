Theaterring fährt zur Oper

Am Samstag, 2. Februar, fährt der Theaterring Hammelburg ins Mainfrankentheater zur Oper "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss.

Genau vor 30 Jahren hatte der Theaterring diese Strauss-Oper letztmals im Programm. Nach der Vorstellung steht eine Einkehr in den Bürgerspital Weinstuben auf dem Programm. Busabfahrt ist um 18.15 Uhr am Weiher (Bleichrasen) und an den weiteren Haltestellen vor der Bahnbrücke in der Berliner Straße, der Kreuzung Danziger/Berliner Straße und an der Schule in Langendorf. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Infos gibt es bei Heribert Schilling, Tel. 09732/791 41. sek