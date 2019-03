Theaterring besucht Operette

Am Samstag, 23. März, fährt der Theaterring Hammelburg zur Operette "Die schöne Helena" von Jacques Offenbach. Nach der Vorstellung ist die traditionelle Einkehr in den Hl. Geist Weinstuben. Abfahrt des Busses ist um 18.15 Uhr am Weiher (Bleichrasen) und an den weiteren Haltestellen vor der Bahnbrücke in der Berliner Straße, der Kreuzung Danziger/Berliner Straße und an der Schule in Langendorf. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Infos bei H. Schilling, Tel. 09732/791 41. sek