Theaterproben im Mehrgenerationenhaus

Seit 2019 bietet das Theater Schloss Maßbach, neben den Angeboten für Gruppen und Schulen, offeneWorkshops und Ferienkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Die Inhalte sind vielseitig und richten sich nicht nur an theaterbegeisterte (Laien-) Schauspieler, sondern wollen Lust machen auf bewusste Wahrnehmung, Bewegung und die Freude an der eigenen Kreativität. Ab November kommt nun ein weiteres Angebot hinzu: Gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus startet ein Theaterkurs speziell für Senioren unter dem Motto "Bühne frei". Zunächst gibt es sechs Treffen, um sich kennenzulernen und im Schauspiel auszuprobieren. Bei guter Resonanz besteht die Aussicht, als feste Seniorentheatergruppe gemeinsam weiterzuarbeiten.

Das erste Treffen findet am Freitag, 15. November, von 10 bis 12 im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen statt. Weitere Termine bis einschließlich 20. Dezember sind immer freitags von 10 bis 12 Uhr. Infos und Anmeldung bis 8. November unter Tel.: 0971/699 33 81, werktags von 10 bis 17 Uhr. sek