Theaterklassiker in der Kulturtankstelle

Die Scheinfelder Passionsspielgemeinschaft zeigt am Freitag, 8. November, und Samstag, 9. November, jeweils um 19.30 Uhr in der Kulturtankstelle in Burghaslach den Klassiker über "Moral oder Gier" von Friedrich Dürrenmatt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich beim Wachenröther Bäck im Rewe-Markt, in der Gemeindeverwaltung. bei Robert Hofmann, Telefon 09552/1854, oder an der Abendkasse. red