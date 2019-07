Theaterkasse pausiert auch

Das E.T.A.-Hoffmann-Theater verabschiedet sich nach der letzten Vorstellung der Calderón-Spiele am heutigen Samstag in die Spielzeitferien - die neue Theatersaison startet am 11. Oktober mit der Premiere von Goethes "Faust 1in2". In den Theaterferien ist die Theaterkasse vom 3. August bis einschließlich 28. August geschlossen. Abonnements für die neue Saison können wieder ab 29. August an der Theaterkasse erworben werden. Der Online-Ticketverkauf für den Monat Oktober beginnt hingegen schon am 15. August im Webshop auf www.theater.bamberg.de. red