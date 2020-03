Theaterkarten behalten vorerst ihre Gültigkeit

Am kommenden Wochenende hätte der Kronacher Kreiskulturring mit der Komödie "Vom Wind verweht ...echt jetzt?!" gerne seine Saison lustig beendet, aber in der derzeitigen Lage kann dieses Programm wie viele andere selbstverständlich nicht stattfinden. Kreiskulturreferentin Gisela Lang bedauert dies sehr, aber Sicherheit geht allemal vor. "Glücklicherweise konnten wir Anfang März noch die wunderbaren Konzerte mit den Hofer Symphonikern zum Beethovenjahr durchführen und so müssen diese nun der gelungene Saisonausklang für eine spannende und sehr abwechslungsreiche Spielzeit sein. Wir stehen allerdings mit dem Tourneeunternehmen in Verbindung und überlegen, ob das verpasste Wochenende im Sommer, wahrscheinlich besser aber erst im Herbst nachgeholt werden kann." Bis dahin behalten die Abonnements und bereits gekaufte Karten ihre Gültigkeit. Das Kreiskulturreferat wird auf jeden Fall Bescheid geben, wie die Angelegenheit gelöst werden wird, und bittet um Geduld. Da das Landratsamt Kronach derzeit nur für unaufschiebbare Angelegenheiten zu Diensten steht, wird darum gebeten, eventuelle Kartenrückgaben vorerst nicht vorzunehmen. red