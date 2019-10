Theatergruppen tauschen sich aus

Eigenständige Vereine, kirchliche Gruppierungen, Abteilungen von Sportvereinen, Schulen sowie der Rhön-Klub: die Trägerschaft der Theatergruppen im Landkreis Bad Kissingen ist ebenso facettenreich wie die inhaltliche Bandbreite der dargebotenen Stücke. Ein Anliegen des Landkreises ist es, die Akteure der Theatergruppen ortsübergreifend besser in Kontakt zu bringen. Das Projektmanagement Kultur des Landkreises bietet daher für Kulturschaffende der kreisangehörigen Theatergruppen einen Austausch am Donnerstag, 10. Oktober, in Maßbach an. Nach einer Führung durch das Theater mit einem Blick hinter die Kulissen findet ein Austausch zu Möglichkeiten der landkreisweiten Vernetzung von Theatergruppen statt. Das Programm beginnt um 18.30 Uhr. Anmeldung: Projektmanagement Kultur, Tel.: 0971/801 51 70, E-Mail: kultur@kg.de sek