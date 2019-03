Theatergruppe überreicht zwei Spendenschecks

Spendenschecks in Höhe von insgesamt 2000 Euro hat die Theatergruppe Schönbrunn jetzt überreicht. 650 Euro davon gingen an den Krankenbesuchsdienst der Pfarrei Schönbrunn. Annemarie Straub bastelt mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen kleine Präsente, um den älteren und kranken Menschen der Gemeinde Schönbrunn eine kleine Freude zu bereiten. Diese Organisation finanziert sich nur durch Spenden und wird deshalb schon seit Jahren von der Theatergruppe unterstützt. Der zweiten Scheck aus dem Reinerlös der Spendenbox, die während der Aufführungen der Theatergruppe immer bereitstand, geht an den Palliativverein Bamberg. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospiz- und Palliativvereins Bamberg, Daniela Lieb, nahm den Scheck in Höhe von 1350 Euro stellvertretend entgegen. Die beiden Damen bedankten sich für die großzügigen Spenden bei der Theatergruppe und für die nun schon langjährige Unterstützung. red