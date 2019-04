Theatergruppe spielt Komödie

Wer an den Osterfeiertagen ein paar amüsante und unterhaltsame Stunden sucht, ist in der Schulturnhalle in Weilersbach richtig. Dort steht die örtliche Theatergruppe mit der Komödie "Lass die Sau raus" oder "Jetzt sind wir tierisch vegetarisch" in drei Akten auf der Bühne. Vorher spielt die Jugend das kleine Lustspiel "Die Piraten sind an allem schuld" für die ganze Familie . Die Aufführungen finden am Ostersonntag, 21., Ostermontag, 22., und Freitag, 26. April, statt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, Einlass um 17.30 Uhr. Der Inhalt der Erwachsenen-Vorstellung: Karin Heppner reicht es. Wegen der vielen Schreckensmeldungen bezüglich der Nahrungsmittelskandale ruft sie mit ihren beiden Nachbarinnen Selma und Lotte zum Boykott der regionalen Wurst- und Fleischtheken auf. Von nun an kommt bei ihnen Vegetarisches auf den Tisch.

Doch die Begeisterung von Karins Ehemann Norbert und Sohn Mirco hält sich sehr in Grenzen. Karin stimmt der Idee ihres Mannes zu, im alten Stall selbst eine Sau zu halten, wovon die naive Lotte und die militante Selma nichts wissen sollen. Nun beginnt ein lustiges Verwirrspiel. Karten für die Gaudi-Stücke gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Weilersbach und im Gasthaus Schütz. red