Theatergruppe spendet für Kitas

Einer langjährigen Tradition folgend, stellte die Theatergruppe auch heuer bei den Theatertagen wieder einen stattlichen Geldbetrag für einen guten Zweck zur Verfügung. Sehr zufrieden zeigten sich die Akteure mit dem riesigen Zuspruch des begeisterten Publikums. Nach der letzten Aufführung des Dreiakters "Dreistes Stück im Greisenglück" überreichten die Vorsitzenden Jutta Fleischmann (rechts) und Werner Troche (links) einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Heidi Schmitt. Die Leiterin der Kindertagesstätten von Hochstadt sowie Hochstadts Zweiter Bürgermeister Max Zeulner freuten sich, dass die großzügige Spende in diesem Jahr der gemeindlichen Einrichtung zugutekommt. Foto: Werner Hauber