Theatergruppe spendet für herzkranke Kinder

Den Erlös der Röttenbacher Theatertage des vergangenen Jahres in Höhe von 2000 Euro hat die Laienspielgruppe Röttenbach-Hemhofen jetzt für herzkranke Kinder gespendet. Prof. Dr. Robert Ces-njevar, Leiter der Kinderherzchirurgischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen, dankte der Gruppe für die Spende und für einen amüsanten Theaterabend. "Ich hatte selten so viel Spaß beim Spendeneinwerben", sagte Cesnjevar, der sich das Theaterstück zusammen mit rund 300 anderen Gästen angeschaut hatte.

Die Theatergruppe hatte in diesem Jahr die Bauernkomödie "Suche Mann für meine bessere Hälfte" in der Lohmühlhalle in Röttenbach aufgeführt. Insgesamt haben die Theaterspieler schon über 50 000 Euro für soziale Projekte gespendet. red