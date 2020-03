Theatergruppe nimmt Eintrittskarten zurück

Evangelische Gottesdienste Das evangelisch-lutherische Dekanat Bamberg sagt aufgrund der aktuellen Situation und eines verantwortlichen Umgangs miteinander, schweren Herzens alle Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen in den zugehörigen Kirchengemeinden bis einschließlich 19. April ab. Besonders hingewiesen wird in diesen Wochen auf alle Angebote in Rundfunk, Fernsehen und Internet. Dort stehen täglich kurze Andachten und Gottesdienste zur Verfügung, beispielsweise in der Mediathek des BR (www.br.de/mediathek) oder die Gottesdienste in ZDF (www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste) und Deutschlandfunk (www.deutschlandfunk.de/kirchensendungen.915.de.html) oder eine Zusammenstellung unter www.evangelisch.de/inhalte/167178/14-03-2020/corona-wo-digitale-kirche-jetzt-stattfindet-gottesdienste. Die Kirchen sind selbstverständlich zum persönlichen Gebet geöffnet und die Gebetsglocken laden dreimal täglich zum stillen Gebet und persönlichen Innehalten zu Hause ein. Wie gewohnt sind die Seelsorger in den Gemeinden für ein Gespräch erreichbar über die Telefonnummern der Pfarrämter. Die Kirchengemeinden versuchen das Gemeindeleben soweit dies möglich ist aufrecht zu erhalten. Wie das geschieht, ist auf den jeweiligen Webseiten der Gemeinden, die auch über die Internetseite des Dekanats (www.dekanat-bamberg.de) zu finden sind, zu erfahren. Für Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können oder dürfen, bestehen seitens der Kirchengemeinden Hilfsangebote zum Einkaufen, für kleinere Besorgungen und Botengänge. Helfer, die solche Dienste gerne übernehmen möchten, werden gebeten, ebenfalls über die Telefonnummern der Pfarrämter Kontakt zu den Gemeinden aufzunehmen. red

Steigerwald-Zentrum geschlossen Aufgrund der Ausrufung des Katastrophenfalls im Freistaat Bayern hat das Steigerwald-Zentrum bis einschließlich 19. April geschlossen. Alle Veranstaltungen bis zu diesem Datum werden abgesagt. Das Zentrum möchte aber seinen Gästen und Partnern zur Seite stehen und bietet deshalb eine telefonische Rufbereitschaft. Diese ist Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr unter 09382/31998-0 erreichbar. red

SC Gremsdorf Durch die aktuelle Lage fällt die für 22. März angesetzte Hauptversammlung des SC Gremsdorf und des Fördervereins des SC Gremsdorf aus. red

St. Otto Angesichts der offensichtlich notwendigen Maßnahmen zur Verlangsamung der Corona-Pandemie entfallen bis auf Weiteres die geplanten Sprechtage der Arbeitslosen- und der Mobbingberatung in Herzogenaurach. Telefonisch ist das Büro in Erlangen weiterhin erreichbar unter 09131/206258 und 09131/206310. Ob im Büro in Erlangen persönliche Beratungen stattfinden, ist telefonisch zu erfragen. red

Auf Grund der nichtabsehbaren Zeit, in der Veranstaltungen untersagt werden, nimmt die Theatergruppe Elsendorf die bereits verkauften Eintrittskarten zurück. Dies ist nur am Samstag, 21. März von 18 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 22. März, von 17 bis 19 Uhr am Laurentius Saal in Elsendorf möglich. red

schließt Galerie Die Galerie des Kunstvereins Erlangen ist bis auf Weiteres geschlossen. red

Tourist-Info Erlangen geschlossen Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Coronakrise und der Ausrufung des Katastrophenfalls bleibt die Tourist-Information Erlangen bis einschließlich Montag, 30. März , für den Publikumsverkehr geschlossen.

Das Service-Team der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21a, 91054 Erlangen) steht für Kundenanfragen von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr unter folgenden Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

Tel.: 09131/8951-0 E-Mail: tourist@etm-er.de Web: www.erlangen.info. red Jagdversammlung fällt aus Die Jagdgenossenschaft Lonnerstadt hat ihre Versammlung am 20. März abgesagt. Ein neuer Termin wird bekanntgegeben. red