Theatergruppe ist wieder aktiv

Nach langer Pause präsentiert sich die Theatergruppe Ebensfeld in teilweise neuer Besetzung und an neuer Spielstätte von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 13. Oktober, mit dem Stück "Der Geist im Rathaus". Folgende Termine sind vorgesehen: Donnerstag, 3. Oktober, Samstag, 5. Oktober, Freitag, 11. Oktober, und Samstag, 12. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr sowie an den Sonntagen, 6. und 13. Oktober, jeweils ab 17 Uhr. Spielstätte ist der Saal des neuen Feuerwehrhauses, Rinnigstraße 2. Karten für das unterhaltsame Stück mit Lokalkolorit sind ab Donnerstag, 15. August, in der Postagentur Hofmann, Hauptstraße 43, und im Rathaus bei H. Dietz erhältlich, Restkarten eventuell noch an der Abendkasse. red