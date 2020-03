Theatergruppe Hummendorf verteilt 1500 Euro für gemeinnützige Zwecke

Neben den Neuwahlen standen Spendenübergaben in Höhe von 1500 Euro für öffentliche und gemeinnützige Zwecke im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Theatergruppe Hummendorf. Neuer Vorsitzender ist nun Thorsten Tschierschky.

Der bisherige Vorsitzender Achim Küpferling gab im Vereinslokal Gasthaus Göppner seinen Jahresbericht. Die Mitgliederzahl liegt bei 113. Das vergangene Theaterstück "Resturlaub im Ladyhort" war ein voller Erfolg. Es gab sechs Aufführungen mit 1013 Besuchern. Für den kommenden Oktober ist erneut ein Theaterstück bei sechs Vorstellungen in Planung. Dankbar zeigte sich Küpferling über eine neue Aktive. Kräftig mithelfen will man am Sonntag, 21. Juni, bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Kindergartens "Fridolin" in Hummendorf.

Spenden erhielten in Höhe von je 500 Euro die "Stiftung für krebskranke Kinder" in Coburg, vertreten durch Franz Kluge, und der Kindergarten "Fridolin" Hummendorf mit Leiterin Heidi Löffler und Vanessa Biesenecker. Tom Sauer erhielt 300 Euro für die "Humanitäre Hilfe" und 200 Euro gingen an den Verein "Kivuko" mit Corinna Haßler aus Ebensfeld mit einem Gast aus Tansania.

Durch einstimmigen Beschluss wurde die Amtszeit der Vorstandschaft von zwei auf drei Jahre festgelegt. Die Ergebnisse: Vorsitzender (neu) Thorsten Tschierschky, Stellvertreterin (neu) Yvonne Waurig-Schneider, Schriftführer (kommissarisch) Thorsten Tschierschky, Kassier Ralf Hopf, Kassenprüfer Manfred Schosch und Elvira Tschierschky sowie Tanja Hain als erste Nachrückerin. dw