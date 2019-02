Theatergruppe Hochstadt plant "Attentat" auf die Zwerchfelle der Besucher

Bereits seit Weihnachten bereiten sich die Akteure der Theatergruppe auf die diesjährigen Theatertage vor. Hoch motiviert, ihrem hervorragenden Ruf gerecht zu werden, wählten die Aktiven mit dem Schwank "Dreistes Stück im Greisenglück" von Bernd Gombold ein Stück mit zwerchfellerschütternder Wirkung aus. Erstmals seit 22 Jahren steht dabei wieder Gründungsmitglied Edmund Tremel mit auf der Bühne und übernimmt eine der Hauptrollen.

Zum Inhalt

Im Seniorenheim "Greisenglück" führt die Schwester Oberin (Barbara Lunz) ein äußerst strenges Regiment, unter dem die Heimbewohner sehr leiden. Mit teils drastischen Strafmaßnahmen versucht sie, die Senioren einzuschüchtern und so für Ruhe und Disziplin zu sorgen.

Opa Müllerschön (Edmund Tremel), sein "verwirrter" Zimmernachbar Paul (Udo Stöcker) und die schwerhörige Oma Irma (Christa Giese) wollen jedoch nicht kuschen und widersetzen sich der gestrengen Oberin bei jeder Gelegenheit. Lediglich Fatima (Jutta Fleischmann), die quirlige türkische Putzfrau und gute Seele des Hauses, hilft den Heimbewohnern, die alltäglichen Repressalien der Heimleiterin einigermaßen gut zu überstehen.

Probleme hat Opa Müllerschön auch mit seinem krankhaft geizigen Sohn Hermann (Werner Troche) und dessen Frau Berta (Silvia Bayer). Anstatt sich um das Wohl des Vaters zu kümmern, gilt deren einzige Sorge der Tatsache, dass der alte Herr immer noch kein Testament gemacht hat.

Einzig in seiner Enkeltochter Karin (Helena Deuerling) hat Opa Müllerschön eine Verbündete, die ihn unterstützt und angesichts des kargen Speiseplans im Heim mit Leckereien versorgt. Im Gegenzug findet Karin in ihrem Opa einen treuen Ratgeber, der ihr bei Problemen mit List und Tücke zur Seite steht.

Eines Nachts taucht Karin bei ihrem Opa im Seniorenheim auf und sucht eine Bleibe für ihren Freund Alex (Marian Tribale). Als Mitglied der Rockband "Onkel Doktor und die Krankenschwestern" war dieser in eine Schlägerei verwickelt und soll nun vor der Polizei versteckt werden. Am Morgen darauf findet Fatima anstelle von Opa Müllerschön den Rocker im Zimmer vor. Um dies zu vertuschen, erfindet Opa Müllerschön die wildesten Geschichten. Als Strafe für sein widerspenstiges Verhalten droht ihm die resolute Heimleiterin mit drastischen Maßnahmen wie dem Magenschlauch, einem Katheder und sechs Wochen fixierter Bettruhe. Um das abzuwenden, täuscht der Opa einen Herzinfarkt vor und Rocker Alex gibt sich als Vertreter des Heimarztes aus, der die schützende Hand über dem vermeintlichen Patienten ausbreitet ...

In weiteren Rollen stehen Antje Brückner und Stefan Fleischmann auf der Bühne. Regie führt Yvonne Österreicher.

Kartenvorverkauf

Kartenvorverkauf ist am Rosenmontag, 4. März, ab 6.30 Uhr in der Probenhalle der Theatergruppe, Wolfslocher Straße 7 in Hochstadt. Restkarten sind ab Faschingsdienstag im Lebensmittelmarkt Sünkel in Hochstadt erhältlich. Eintrittskarten für die Nachmittagsvorstellung gibt es an der Tageskasse. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn.

Die Termine

Die Aufführungen finden in der Theaterhalle (Lagerhalle der Firma Stöcker) in der Wolfslocher Straße 13 in Hochstadt statt. Aufführungstermine sind am Samstag, 23. März, ab 14.30 Uhr (Kindervorstellung), Samstag, 23. März, 19.30 Uhr (Abendpremiere), Sonntag, 24. März, 18 Uhr, Samstag, 30. März, 19.30 Uhr, Sonntag, 31. März, 18 Uhr, Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, Sonntag, 7. April, 18 Uhr, Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, und Samstag, 13. April, 19.30 Uhr.

Für Speisen und Getränke ist bei allen Vorstellungen gesorgt. Der Vorstand weist darauf hin, dass keine Eintrittskarten zurückgenommen werden.

Jugendnachmittag

Der Jugendnachmittag findet am 6. April ab 14.30 Uhr statt. Dabei zeigen die Mini-Gruppen und Jugendgruppen ihr Können auf der Theaterbühne. Der Eintritt ist frei. wha