Theaterfreunde sind unterwegs

Die Theater- und Konzertfreunde der Europa-Union Hammelburg fahren am Montag, 27. Januar, nach Schweinfurt ins Theater. Zur Aufführung kommt "Die Physiker", eine Komödie in zwei Akten von Friedrich Dürrenmatt. Busabfahrt ist um 18.30 Uhr in Hammelburg am Weihertorplatz, anschließend Zustieg in der Kissinger Straße, in Fuchsstadt und in Langendorf sowie in Rütschenhausen. sek