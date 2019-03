Theaterfreunde sind unterwegs

Die Theater- und Konzertfreunde der Europa-Union Hammelburg fahren am Mittwoch, 27. März, ins Theater nach Schweinfurt. Es gastiert das "Bundesjugendballet" unter Leitung von Intendant John Neumeier und Regie des "Tanztheater aus Hamburg". Der Bus fährt um 18.30 Uhr am Weihertorplatz los, anschließend ist ein Zustieg in der Kissinger Straße, Fuchsstadt, Langendorf und Rütschenhausen möglich. sek