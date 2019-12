Am Sonntag, 5. Juli, unternimmt der Bürgerservice der Stadt wieder eine Theaterfahrt zur Luisenburg zur Aufführung des Musicals "Im Namen der Rose". Ein abgelegenes Kloster mitten in den italienischen Bergen ist der geeignete Ort für ein brisantes Treffen von Franziskanern und den Gesandten des Papstes, um die heiklen Fragen von Armut und Macht in der Kirche zu klären. Umberto Ecos berühmte Vorlage - ein spannender Krimi, eine menschliche Charakterstudie und ein historischer Roman - gewinnt als Musical eine zusätzliche emotionale Kraft. Abfahrtszeiten: Firma Gutgesell, 11.40 Uhr; Bahnhof, 11.50 Uhr; Breiter Rasen, 12 Uhr; Michelau, 12.10 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldung im Bürgerservice der Stadt Lichtenfels. mfa