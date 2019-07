Theaterfahrt nach Wunsiedel

Der VdK-Ortsverband Kösten fährt am Donnerstag, 22. August, zur Nachmittagsvorstellung zu den Luisenburg-Festspielen nach Wunsiedel. Zur Aufführung kommt die Operette "Ein Walzertraum" von Oscar Straus. Es stehen noch wenige Plätze (auch für Nichtmitglieder) zur Verfügung. Zustieg ist beim Busunternehmen Gutgesell in Schney sowie in Kösten, Schönsreuth, Stetten, Weingarten und beim Landratsamt Lichtenfels möglich. Eine Abendeinkehr ist im Landgasthof "Klosterhof" in Klosterlangheim vorgesehen. Anmeldungen nimmt Helmut Schlöhlein unter der Telefonnummer 09571/6108 entgegen. red