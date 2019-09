Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth lädt zu einer Theaterfahrt nach Meiningen am Samstag, 23. November, zusammen mit der Volkshochschule Burkardroth ein. Aufgeführt wird im Südthüringischen Theater die Operette "Schwarzwaldmädel" von Leon Jessel. Beginn der Aufführung ist um 19.30 Uhr. Abfahrt ist bereits um 17.45 Uhr auf dem Marktplatz in Burkardroth. Die Zusteigemöglichkeiten bestehen in Stangenroth und Premich. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule Burkardroth, Tel.: 09734/910 123. Der Anmeldeschluss ist der 20. September. sek