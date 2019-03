Die Volkshochschule Burkardroth organisiert am Freitag, 10. Mai, eine Theaterfahrt nach Meiningen zum südthüringischen Staatstheater. Zur Aufführung kommt die Oper Carmen von Georges Bizet in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Beginn der Aufführung ist um 19.30 Uhr. Abfahrt in Burkardroth ist um 17.45 Uhr am Marktplatz. Zusteigemöglichkeiten gibt es in Stangenroth und in Premich. Der Anmeldeschluss ist am Freitag, 8. März, bei der Volkshochschule Burkardroth, Tel.: 09734/910 123. sek