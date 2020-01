Theaterfahrt mit dem Lehrerverband

Der Kreisverband Ebern des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) fährt am Freitag, 24. Januar, in das Theater nach Schweinfurt. Das Stück"Havana Nights" wird dort gegeben. Der Bus fährt für alle angemeldeten Teilnehmer um 16.20 Uhr in Ebern und um 16.35 Uhr in Maroldsweisach ab. Weitere Zusteigestellen für Interessierte sind laut dem Lehrerverband noch möglich. jf