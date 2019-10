Theaterfahrt der Europa-Union

Die Theater- und Konzertfreunde der Europa-Union, Kreisverband Hammelburg unternehmen am Freitag, 25. Oktober, die zweite Theaterfahrt des "gemischten Abo - Rang A" nach Schweinfurt. Aufgeführt wird die komische Oper "Der Barbier von Sevilla" mit den "Solisten, Chor und Orchester der Kammeroper Prag". Die Chinesische Oper "Monkey King" fällt aus. Abfahrt ist um 18.30 Uhr mit dem Bus in Hammelburg am Weihertorplatz mit Halt in der Kissinger Straße, in Fuchsstadt, in Langendorf und in Rütschenhausen. sek